استمرار التسجيل في الأولمبياد العلميّ للصغار واليافعين حتى ‌‏16 نيسان الجاري

دمشق-سانا
أعلنت هيئة التميز والإبداع استمرار التسجيل في الأولمبياد العلميّ للصغار واليافعين لموسم 2025 في الاختصاص الذي يرغب المشارك به حتى 16 نيسان الجاري.
وأوضحت الهيئة في صفحتها على موقع فيسبوك أن المحطّة التنافسيّة الأولى للمتقدّمين ستكون في اختبارات القبول التي ستقام Online، لليافعين والصغار اختبار علم الأحياء والعلوم العامّة في يومي 11 و12 والرياضيات في يومي 13 و14 الشهر الجاري، أما اختبار الفيزياء والكيمياء لليافعين في يومي 15 و16 الجاري.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التسجيل في الأولمبياد من مختلف المحافظات السوريّة من خلال الرابط الآتي:
https://www.dcagency.org/register/ssjo
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