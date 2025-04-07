استمرار التسجيل في الأولمبياد العلميّ للصغار واليافعين حتى ‌‏16 نيسان الجاري

دمشق-سانا‏

أعلنت هيئة التميز والإبداع استمرار التسجيل في الأولمبياد العلميّ للصغار ‏واليافعين لموسم 2025 في الاختصاص الذي يرغب المشارك به حتى 16 ‏نيسان الجاري.‏

وأوضحت الهيئة في صفحتها على موقع فيسبوك أن المحطّة ‏التنافسيّة الأولى للمتقدّمين ستكون في اختبارات القبول التي ستقام ‏Online، ‏لليافعين والصغار اختبار علم الأحياء والعلوم العامّة في يومي 11 و12 ‏والرياضيات في يومي 13 و14 الشهر الجاري، أما اختبار الفيزياء ‏والكيمياء لليافعين في يومي 15 و16 الجاري. ‏

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن التسجيل في الأولمبياد من مختلف المحافظات ‏السوريّة من خلال الرابط الآتي:‏

https://www.dcagency.org/register/ssjo

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