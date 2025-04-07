الأمن الجنائي في درعا يعيد مسروقات لمديرية النقل ويوقف عدداً من المتورطين

درعا-سانا

أعاد فرع الأمن الجنائي في محافظة درعا مسروقات تعود لمديرية النقل، وألقى القبض على عدد من المتورطين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لملاحقة مرتكبي السرقات في المدينة.

وأوضح رئيس فرع الأمن الجنائي النقيب أمجد الخطيب في تصريح لمراسلة سانا، أن التحقيقات بدأت بعد ورود عدة بلاغات حول حوادث سرقة طالت ممتلكات عامة وخاصة، حيث تم الاشتباه بعدد من الأشخاص ومتابعتهم، إلى أن تم إلقاء القبض على اثنين منهم، وبالتحقيق معهما اعترفا بسرقة عشرة أجهزة حاسوب محمول وشاشات تعود لمديرية النقل في درعا، مبيناً أنه تم تسليم المسروقات أصولاً إلى مديرية النقل بحضور مديرها، لتعود إلى الخدمة في أقسام المديرية المختلفة.

وأوضح الخطيب أن التحقيقات أظهرت تورط الموقوفين بسرقات إضافية، بالتعاون مع أشخاص آخرين تم إلقاء القبض عليهم لاحقاً، وأنه بالتوسع في التحقيق اعترف الموقوفون بسرقة دراجات نارية وحقائب نسائية ومبالغ مالية من مناطق متفرقة في المدينة، وتم توقيفهم وتحويلهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد الخطيب أن فرع الأمن الجنائي مستمر بجهوده لكشف جميع ملابسات هذه القضايا، واستعادة ما تبقى من المسروقات، ودعا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.

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