مظاهرة في مدينة معضمية الشام بريف دمشق نصرة لأهالي غزة وتنديداً بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحقهم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لـ سانا: تعديل الوضع القانوني لبعثة سوريا في نيويورك إجراء تقني وإداري بحت
2025-04-07
مصر وفرنسا تؤكدان توافقهما على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها
2025-04-07
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: 52 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن منذ سقوط النظام البائد
2025-04-07
رئيس وزراء ماليزيا يهنئ الرئيس أحمد الشرع بتشكيل الحكومة ويؤكد دعم التعاون الاقتصادي مع سوريا
2025-04-06
الجالية السورية في ألمانيا تنظم مظاهرة في برلين تنديداً باستمرار العقوبات الظالمة على سوريا
2025-04-06
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-04-04
الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة
2025-04-04
محليات
تحديات واحتياجات القطاع الصحي في سوريا ضمن ورشة عمل لوزارة الصحة
2025-04-07
وزير النقل يتسلم مهامه
2025-04-07
وقفة لأهالي مدينة دوما في الذكرى السابعة لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
2025-04-07
وزير العدل يلتقي قضاة النقض ويؤكد أهمية تعزيز العدالة وحماية الحقوق القانونية للأفراد
2025-04-07
لقاء تسليم واستلام المهام في وزارة العدل
2025-04-07
وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 جراء حادث سير على طريق دير الزور تدمر
2025-04-07
بعد عودتهم لمحالهم… أصحاب المحال التجارية في جورة الشياح بحمص ينفضون غبار الإجرام والتهجير
2025-04-07
رياضة
العجلة التدريبية لنادي الجيش تعود للدوران مجدداً تحضيراً للاستحقاقات القادمة
2025-04-07
نادي الجيش يشارك ببطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال والسيدات
2025-04-07
مانشستر يونايتد يتعادل سلباً مع مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنكليزي
2025-04-06
فوز مثير لأتليتيكو مدريد على إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-04-06
باريس سان جيرمان يتوج بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي
2025-04-05
فالنسيا يسقط ريال مدريد في الوقت القاتل ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني
2025-04-05
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يلتقي نظيره الأردني غداً في بطولة غرب آسيا
2025-04-05
اقتصاد
واقع محصولي القمح والشعير في درعا
2025-04-06
وصول باخرة محملة بـ 147 آلية ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية لدعم قطاع النقل واللوجستيات في سوريا
2025-04-02
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
2025-03-25
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: 52 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن منذ سقوط النظام البائد
بمشاركة أطباء سوريين يعملون في ألمانيا.. ورشة تعليمية طبية في مشفى حماة الوطني
الصحة تطلق حملة “شفاء” لتقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات الأشد حاجة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
بريطانيا تطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا
سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
وقفات احتجاجية في درعا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية
منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية
الكويت تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا
مجلس التعاون الخليجي: الغارات الإسرائيلية على سوريا تقوّض الأمن الإقليمي والدولي
مظاهرة في مدينة معضمية الشام بريف دمشق نصرة لأهالي غزة وتنديداً بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحقهم
2025-04-07
معضمية الشام
نصرة لأهالي غزة
2025-04-07
Belal
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