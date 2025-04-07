توزيع 45 حاوية قمامة صديقة للبيئة في حماة مع خطة للتوسّع واستبدال الحاويات التقليدية

حماة-سانا

وزعت مؤسسة (إي كلين) بالتعاون مع مجلس مدينة حماة 45 حاوية قمامة صديقة للبيئة في أحياء المدينة، في إطار مبادرة حضارية نحو بيئة أنظف وصحة أفضل.

وذكر مسؤول المؤسسة بلال الذكرى في تصريح لمراسل سانا أن من مزايا هذه الحاويات مظهرها اللائق، وسهولة تنظيفها وصيانتها وحجمها المناسب، بما يمنع من تضييق الشوارع الموزعة فيها، فضلاً عن إمكانية استخدامها من الكبار والصغار، وعدم القدرة على العبث والنبش في النفايات الموجودة فيها، وبالتالي مساهمتها في الوقاية من انتشار الأمراض.

وأضاف الذكرى: إن الحاوية تتألف من مستوعب معدني داخلي وغطاء معدني خارجي مزوّد برداد لإغلاق الحاوية، كما أن تصميمها أنيق ولائق، ترتفع عن الأرض بمقدار 120 سم، مع فوهة إدخال القمامة على ارتفاع 70 سم، وبفتحة تبلغ 50 بـ 60 سم، ما يسهل استخدامها وتستوعب 1 متر مكعب، ويجري حالياً دراسة زيادة السعة مستقبلاً.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ 45 حاوية حتى الآن، وُزّعت في مركز مدينة حماة (ساحة العاصي)، وحول القلعة، مع خطة للتوسّع واستبدال جميع الحاويات التقليدية في المدينة.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen