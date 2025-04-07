محافظ اللاذقية يبحث مع وجهاء حميميم سبل تسهيل عودة الأهالي

اللاذقية-سانا

بحث محافظ اللاذقية محمد عثمان مع وفد من وجهاء بلدة حميميم، سبل تسهيل عودة الأهالي من مطار حميميم إلى منازلهم.

وذكرت محافظة اللاذقية عبر قناتها على تلغرام اليوم أنه جرى خلال اللقاء الحديث عن الوضع الأمني في المنطقة، والتأكيد على أهمية إعادة ترميم المنازل التي تحتاج إلى صيانة لضمان عودة آمنة للمواطنين.

كما تم التركيز على توفير الدعم اللازم لتسهيل عملية العودة، وضمان استقرار الأوضاع في البلدة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الأهالي.

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