بالتعاون مع “اليونيسف” دورة تدريبية حول مهارات الدعم النفسي للأطفال في المدارس

دمشق-سانا

بهدف تعزيز الصحة النفسية للأطفال في المدارس، نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” دورة تدريبية متكاملة، لتزويد الموجهين بالمهارات اللازمة لتقديم الدعم النفسي للطفل من خلال الأنشطة الإبداعية، مثل الرسم والموسيقا والرياضة.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكد مسؤول التعليم في اليونيسف يامن مصطفى أن الدورة تركز على مجموعة من المهارات والمعارف الضرورية لمساعدة المدربين على تقديم الدعم النفسي للأطفال، مشيراً إلى دور الموسيقا والرسم والرياضة في عملية التعافي من الصدمات التي عاشها الطفل السوري.

وأوضح مصطفى أن الدورة تستمر أربعة أيام، يتم خلالها تخصيص يومين لتدريب المشاركين على المهارات اللازمة، ومثلهما لاكتساب المهارات الرقمية، حيث سيكتسب المشاركون المعرفة حول منصات التعلم عن بُعد وكيفية استخدامها، والتعرف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها في التعليم والتدريب داخل وزارة التربية والتعليم.

وتعد الدورة وفق مصطفى خطوة مهمة في تعزيز قدرات المدربين وتمكينهم من تقديم الدعم الفعال للأطفال، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية إيجابية تساعد على الشفاء والنمو النفسي السليم.

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