وقفة تضامنية مع أهالي غزة نظمها طلاب جامعة حلب الحرة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: 52 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن منذ سقوط النظام البائد
2025-04-07
رئيس وزراء ماليزيا يهنئ الرئيس أحمد الشرع بتشكيل الحكومة ويؤكد دعم التعاون الاقتصادي مع سوريا
2025-04-06
الجالية السورية في ألمانيا تنظم مظاهرة في برلين تنديداً باستمرار العقوبات الظالمة على سوريا
2025-04-06
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-04-04
الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة
2025-04-04
بريطانيا تطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا
2025-04-04
رابطة العالم الإسلامي: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على سوريا انتهاك للقوانين والأعراف الدولية
2025-04-04
محليات
وفاة ثلاثة أشخاص بحادث سير بريف حماة
2025-04-07
مظاهرة شعبية في دمشق دعماً لغزة ورفضاً للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا واعتزازاً بشهداء درعا
2025-04-07
إعادة تشغيل دوائر السجل المدني بمناطق السقيلبية وسلمية وصوران في ريف حماة
2025-04-07
إزالة السواتر الترابية والحواجز من المنطقة الصناعية بدرعا
2025-04-07
لقاء تسليم واستلام المهام في وزارة الإعلام
2025-04-07
تسجيل بيانات شخصية بدل مفقودة للمدنيين في مطار حميميم
2025-04-06
محافظ اللاذقية ومدير الشؤون الاجتماعية بإدلب يطلعان على واقع الأهالي المهجرين والمقيمين بمخيمات الساحل في خربة الجوز بإدلب
2025-04-06
رياضة
مانشستر يونايتد يتعادل سلباً مع مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنكليزي
2025-04-06
فوز مثير لأتليتيكو مدريد على إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-04-06
باريس سان جيرمان يتوج بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي
2025-04-05
فالنسيا يسقط ريال مدريد في الوقت القاتل ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني
2025-04-05
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يلتقي نظيره الأردني غداً في بطولة غرب آسيا
2025-04-05
منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يختتم تحضيراته المحلية لبطولة غرب آسيا
2025-04-03
مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
2025-03-30
اقتصاد
واقع محصولي القمح والشعير في درعا
2025-04-06
وصول باخرة محملة بـ 147 آلية ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية لدعم قطاع النقل واللوجستيات في سوريا
2025-04-02
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
2025-03-25
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: 52 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن منذ سقوط النظام البائد
بمشاركة أطباء سوريين يعملون في ألمانيا.. ورشة تعليمية طبية في مشفى حماة الوطني
الصحة تطلق حملة “شفاء” لتقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات الأشد حاجة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
بريطانيا تطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا
سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
وقفات احتجاجية في درعا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية
منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية
الكويت تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا
مجلس التعاون الخليجي: الغارات الإسرائيلية على سوريا تقوّض الأمن الإقليمي والدولي
وقفة تضامنية مع أهالي غزة نظمها طلاب جامعة حلب الحرة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي
2025-04-07
جامعة حلب الحرة
وقفة تضامنية مع أهالي غزة
2025-04-07
Afraa
سابق
بالتعاون مع “اليونيسف” دورة تدريبية حول مهارات الدعم النفسي للأطفال في المدارس
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لجنة متخصصة من وزارة الداخلية تجري مقابلات في مقر قيادة شرطة السويداء
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