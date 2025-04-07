اليافع كرم دلول… رسومات متميزة في البورتريه عكست الموهبة والإتقان

حمص- سانا

برسوماته المتقنة خاصة البروتريه منها تمكن اليافع كرم دلول من شق طريقه في مجال الرسم منذ نعومة أظفاره، ليؤكد أن التعلم والاعتماد على الذات في تطوير الموهبة هو الأساس للإبداع.

وأوضح كرم 14 عاماً لـ سانا الشبابية أنه وجد بالرسم وسيلة للتعبير عن ذاته وعما يجول في خاطره في أوقات الفراغ، وكانت رسوماته في البداية كأي طفل عبارة عن شخصيات كرتونية، بعدها بدأ بتجريب رسومات أخرى بعد أن تابع فيديوهات تعليمية على اليوتيوب.

وأشار كرم إلى أنه في البداية اعتمد على قلم الرصاص، ثم انتقل إلى أقلام الفحم وبعدها ألوان الباستيل والخشب، وبتشجيع من معلميه بدأ تجربته مع الألوان الزيتية، موضحا أنه يفضل رسم البورتريه وتعابير الوجوه، كما تستهويه المدرسة الواقعية، التي يعتبرها شغفه في الرسم.

ونجح كرم في التنسيق بين دراسته وموهبته، ومن خلال المشاركة بالمعارض تعرف الجمهور على لوحاته، حيث شارك بمعرض “مواهب واعدة” مع فريق “مدى”، وفي ملتقى الفن التشكيلي ومعرض “فرح الوطن في رسوم أطفال سوريا” وغيرها من الأنشطة الثقافية.

وطمح كرم لإكمال دراسته وتطوير موهبته والمشاركة في معارض عالمية، منوهاً بدور عائلته في تقديم الدعم والتشجيع وتوفير كل ما يحتاجه إلى جانب دور المدرسة.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen