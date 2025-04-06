فوز مثير لأتليتيكو مدريد على إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

تغلب أتليتيكو مدريد على مضيفه إشبيلية 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأهدى الفرنسي أغوميه إشبيلية التقدم مبكراً في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك الأرجنتيني ألفاريز التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والعشرين، وتمكن الضيوف في الوقت بدل الضائع من خطف هدف الانتصار الذي حمل توقيع باريوس (90+3).

واستفاد أتليتيكو مدريد من تعثر ريال مدريد بالخسارة من فالنسيا، وبرشلونة بالتعادل مع ريال بيتيس، حيث قلص الفارق مع الفريقين وأنعش آماله بالفوز باللقب.

ورفع أتليتيكو مدريد رصيده إلى 60 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الوصيف وسبع نقاط عن برشلونة المتصدر، لينهي سلسلة من ثلاث مباريات دون انتصار في جميع المسابقات.

بدوره توقف رصيد إشبيلية عند 36 نقطة بعدما خسر مباراته الثالثة توالياً في الدوري الإسباني.

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