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مانشستر يونايتد يتعادل سلباً مع مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنكليزي

2025-04-06

لندن-سانا

حسم التعادل بدون أهداف، مواجهة القمة بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي، والتي جرت اليوم ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ومثل التعادل نتيجة محبطة لمانشستر سيتي حامل اللقب، والذي كان يأمل في الفوز لاستغلال تعادل تشلسي مع برينتفورد واقتناص المركز الرابع منه، إلا أنه خرج من مواجهة الديربي بنقطة وحيدة رفعت رصيده إلى 52 نقطة، وأصبح مهدداً بفقدان المركز الخامس إذا ما تمكن نيوكاسل من الفوز على مستضيفه ليستر سيتي في ختام الجولة غداً.

بدوره رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

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