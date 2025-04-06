حملة تنظيف للطرق في بلدة معربة بريف درعا

درعا-سانا

أنهت ورشات العمل لدى الدفاع المدني في درعا، وبالتعاون مع مجلس بلدة معربة، أعمال النظافة والتعزيل على الطرق العامة، وذلك ضمن حملة استمرت لمدة أربعة أيام.

رئيس مجلس البلدة محمد بديوي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الأعمال تضمنت إزالة أكوام الأتربة والحجارة من طرقات البلدة، بالإضافة لتعزيل المصنفات من بقايا الأعشاب، تمهيداً لإعادة زراعتها بالأشجار خلال الفترات القادمة، لافتاً إلى أنه تم تنظيف الطرقات حول المدارس من المخلفات العشبية لمنع انتشار الزواحف فيها مع بداية فصل الصيف.

بدوره دعا الناشط المجتمعي محمد فالح إلى ضرورة استمرار هذه الحملات، ورش المبيدات الحشرية، وخصوصاً مع اقتراب فصل الصيف الذي تكثر فيه الحشرات والزواحف، وذلك حفاظا على الصحة العامة.

وكان مجلس بلدة معربة أنهى حملة نظافة، وتحسين المدخلين الشرقي والغربي للبلدة، خلال شهر رمضان.

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