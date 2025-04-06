كهرباء اللاذقية تعيد التيار الكهربائي إلى كامل منطقة الشاطئ الأزرق

اللاذقية- سانا

أعادت الشركة العامة للكهرباء في اللاذقية التيار الكهربائي إلى كامل منطقة الشاطئ الأزرق بالمدينة، بعد انقطاع دام لمدة 6 أيام عن المشتركين من مركز تحويل “سور الميرديان”، وذلك بسبب أعمال تخريب طالت المركز.

وأوضحت محافظة اللاذقية أن ورشات دائرة صيانة المراكز في الشركة قامت باستبدال جميع التجهيزات المتضررة، وأعادت المركز للخدمة بشكل كامل.

من جهة أخرى تم إصلاح الأعطال واستعادة التيار الكهربائي في مركز تحويل “جامع أسامة بن زيد” بمنطقة الرمل الجنوبي باللاذقية بعد انقطاع دام يوماً كاملاً.

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