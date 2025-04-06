SCS-NET
الشريط الإخباري

عودة النشاط التجاري إلى أسواق مدينة اللاذقية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك

انظر ايضاً

عودة الازدحام إلى أسواق مدينة اللاذقية بعد تحييد قوات الأمن العام ووزارة الدفاع لفلول النظام البائد وإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved