عودة النشاط التجاري إلى أسواق مدينة اللاذقية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
رئيس وزراء ماليزيا يهنئ الرئيس أحمد الشرع بتشكيل الحكومة ويؤكد دعم التعاون الاقتصادي مع سوريا
2025-04-06
الجالية السورية في ألمانيا تنظم مظاهرة في برلين تنديداً باستمرار العقوبات الظالمة على سوريا
2025-04-06
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-04-04
الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة
2025-04-04
بريطانيا تطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا
2025-04-04
رابطة العالم الإسلامي: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على سوريا انتهاك للقوانين والأعراف الدولية
2025-04-04
منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية
2025-04-04
محليات
كهرباء اللاذقية تعيد التيار الكهربائي إلى كامل منطقة الشاطئ الأزرق
2025-04-06
محافظة دمشق تزيل غرفاً وكتلاً إسمنتية من مخلفات النظام البائد على طريق المتحلق الجنوبي
2025-04-06
السورية للحبوب بحمص تنهي استعداداتها لاستلام محصول القمح
2025-04-06
محافظ طرطوس يلتقي فريقاً من لجنة تقصي الحقائق بالأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً
2025-04-06
حملة تطوعية لتحسين الواقع البيئي والجمالي في حي القرابيص بحمص
2025-04-06
تحديث خطوط الإنتاج في مخابز حماة لتحسين جودة الرغيف وتخفيض التكاليف
2025-04-06
وزير الدفاع يلتقي وفداً من حركة رجال الكرامة يترأسه الشيخ ليث البلعوس
2025-04-06
رياضة
باريس سان جيرمان يتوج بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي
2025-04-05
فالنسيا يسقط ريال مدريد في الوقت القاتل ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني
2025-04-05
منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يلتقي نظيره الأردني غداً في بطولة غرب آسيا
2025-04-05
منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يختتم تحضيراته المحلية لبطولة غرب آسيا
2025-04-03
مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
2025-03-30
برشلونة يسجل رباعية في شباك جيرونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني
2025-03-30
منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الباكستاني بهدفين دون رد في تصفيات كأس آسيا
2025-03-25
اقتصاد
واقع محصولي القمح والشعير في درعا
2025-04-06
وصول باخرة محملة بـ 147 آلية ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية لدعم قطاع النقل واللوجستيات في سوريا
2025-04-02
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
2025-03-25
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وقفات احتجاجية في درعا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية
منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية
الكويت تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا
مجلس التعاون الخليجي: الغارات الإسرائيلية على سوريا تقوّض الأمن الإقليمي والدولي
رئاسة الجمهورية: قرار رئاسي بإعلان التشكيل الوزاري لحكومة الجمهورية العربية السورية
عودة النشاط التجاري إلى أسواق مدينة اللاذقية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك
2025-04-06
أسواق مدينة اللاذقية
انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك
2025-04-06
Belal
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