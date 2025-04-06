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فرق الصيانة تبدأ إصلاح الأعطال في سد تشرين بريف منبج تمهيداً لإعادته إلى العمل

2025-04-05

حلب-سانا

باشرت الفرق الفنية عمليات الصيانة والتأهيل في سد تشرين بريف مدينة منبج في محافظة حلب، تمهيداً لعودة خدماته وتوليد الكهرباء فيه.

وذكر مصدر خاص من سد تشرين في تصريح لمراسل سانا أن فرق الصيانة القادمة من منبج وسد الفرات، توجّهت إلى مواقعها وتواصل أعمال إصلاح الأعطال الفنية، بهدف إعادة تشغيل محطة التحويل بشكل كامل وآمن.

وأشار المصدر إلى أن السد أصبح جاهزاً من الناحية الفنية، في حين تتواصل أعمال الصيانة في محطة التحويل التابعة له لضمان جاهزيتها الكاملة.

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