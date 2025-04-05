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منتخب سوريا للشابات بكرة القدم يلتقي نظيره الأردني غداً في بطولة غرب آسيا

2025-04-05

عمان-سانا

يلتقي منتخبنا الوطني للشابات بكرة القدم، مع نظيره الأردني، عند الساعة السابعة من مساء يوم غد، على ملعب العقبة الأردني، في افتتاح مبارياته ضمن بطولة غرب آسيا الخامسة لفئة تحت 20 عاماً.

ويشارك في البطولة منتخبات الأردن، فلسطين، الكويت وسوريا.

ويلعب منتخبنا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء القادم مع نظيره الكويتي عند الرابعة مساءً.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول المقررة الخميس القادم يلعب منتخبنا مع منتخب فلسطين عند الساعة الرابعة عصراً.

وتُلعب البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، حيث يلتقي كل منتخب مع الآخر في دور المجموعات.

وبناءً على الترتيب النهائي، يتأهل صاحب المركز الأول لمواجهة صاحب المركز الثاني في المباراة النهائية، في حين يلعب صاحب المركز الثالث مع الرابع في مباراة تحديد المركز الثالث، وذلك يوم الثاني عشر من الشهر الجاري.

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