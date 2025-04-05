فالنسيا يسقط ريال مدريد في الوقت القاتل ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني

مدريد -سانا

تغلب فالنسيا على ريال مدريد في الوقت القاتل بهدفين لهدف، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب سانتياغو بيرنابيو، في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وتقدم فالنسيا عن طريق مختار دياخابي في الدقيقة الـ 9، بينما أدرك ريال مدريد التعادل في الشوط الثاني عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة الـ 49، وفي الوقت القاتل من زمن المباراة أطلق فالنسيا رصاصة الرحمة في الدقيقة الـ 94 معلناً الانتصار على الريال.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 63 بالمركز الثاني وبفارق 3 نقاط مؤقتاً عن المتصدر برشلونة الذي سيواجه اليوم ريال بيتيس، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري الإسباني.

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