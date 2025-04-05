المشافي الحكومية تقدم نحو 25 ألف خدمة طبية خلال عطلة العيد ‏

دمشق-سانا
بلغ عدد الخدمات الطبية التي قدمتها المشافي الحكومية خلال عطلة عيد الفطر نحو 25 ألف خدمة طبية.
وأوضح مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة الدكتور بشار كناني في تصريح لـ سانا أن 25 بالمئة من الحالات التي راجعت المشافي هي إصابات نتيجة حوادث سير أو أذية من المفرقعات النارية والطلقات المطاطية.
وأضاف الدكتور كناني: إن المشافي استقبلت أيضاً العديد من حالات الكسور المتعددة والرضوض نتيجة التدافع، وخاصة بين الأطفال، والحروق وسقوط من شاهق، إضافة لاستمرار المشافي بإجراء العمليات الباردة والإسعافية، ومتابعة المرضى المقيمين بالمشافي بشكل دائم.
وأشار الدكتور كناني إلى أن الوزارة أعدت خطة مسبقة بالتنسيق مع مديريات الصحة في مختلف المحافظات لضمان تقديم وعدم انقطاع الخدمات الطبية في المشافي بالشكل الأمثل.
وكانت وزارة الصحة أصدرت في 27 نيسان تعميماً على مديريات الصحة في جميع المحافظات بضرورة اتخاذ جميع التدابير والترتيبات الضرورية، لتأمين الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر.
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