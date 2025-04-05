المشافي الحكومية تقدم نحو 25 ألف خدمة طبية خلال عطلة العيد ‏

دمشق-سانا ‏

بلغ عدد الخدمات الطبية التي قدمتها المشافي الحكومية خلال عطلة عيد ‏الفطر نحو 25 ألف خدمة طبية.‏

وأوضح مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة الدكتور بشار كناني في ‏تصريح لـ سانا أن 25 بالمئة من الحالات التي راجعت المشافي هي ‏إصابات نتيجة حوادث سير أو أذية من المفرقعات النارية والطلقات ‏المطاطية.‏

وأضاف الدكتور كناني: إن المشافي استقبلت أيضاً العديد من حالات الكسور ‏المتعددة والرضوض نتيجة التدافع، وخاصة بين الأطفال، والحروق وسقوط ‏من شاهق، إضافة لاستمرار المشافي بإجراء العمليات الباردة والإسعافية، ‏ومتابعة المرضى المقيمين بالمشافي بشكل دائم.‏

وأشار الدكتور كناني إلى أن الوزارة أعدت خطة مسبقة بالتنسيق مع مديريات ‏الصحة في مختلف المحافظات لضمان تقديم وعدم انقطاع الخدمات الطبية ‏في المشافي بالشكل الأمثل.‏

وكانت وزارة الصحة أصدرت في 27 نيسان تعميماً على مديريات الصحة ‏في جميع المحافظات بضرورة اتخاذ جميع التدابير والترتيبات الضرورية، ‏لتأمين الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين خلال عطلة عيد الفطر.‏

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