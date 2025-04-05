جمعية محبة ووفا بالسويداء تنظم فعالية بمناسبة يوم اليتيم

السويداء-سانا

نظمت جمعية محبة ووفا بالسويداء فعالية بمناسبة يوم اليتيم، وذلك ضمن مبادرة كفوف الأمل التي تستهدف فيها الجمعية هذه الفئة.

وتضمنت الفعالية التي استضافها مقر الجمعية تقديم فقرات فنية بالغناء، والعزف لأطفال برنامج الفنان الصغير بالجمعية، وتوزيع مبالغ مادية، وسلات غذائية لأطفال أيتام، وتكريم عدد من الداعمين لعمل الجمعية.

رئيسة مجلس إدارة جمعية محبة ووفا بالسويداء فريال السليم، بينت في تصريح لمراسل سانا أن الفعالية تأتي في ختام الموسم الأول لمبادرة كفوف الأمل التي تكتسب أهميتها من خصوصية استهدافها لفئة الأطفال فاقدي الأب أو الأبوين من عمر 7 حتى 14 عاماً، إضافة إلى توافقها مع أهداف الجمعية في نشر قيم الخير بالمجتمع.

ويحتفل العالم في الجمعة الأولى من شهر نيسان كل عام بيوم اليتيم، والذي يتم خلاله تسليط الضوء على قضايا الأيتام، ومشاكلهم والتوعية بحقوقهم.