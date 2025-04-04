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الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة

2025-04-04

دمشق-سانا

تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع برقية تهنئة من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو آریاس، بمناسبة إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وأعرب آرياس في برقيته للرئيس الشرع عن خالص التهنئة على تشكيل الحكومة الجديدة متمنيا للرئيس الشرع موفور النجاح في تنفيذ برنامجه الرامي إلى إحلال الاستقرار في سوريا وتحقيق الرفاهية للشعب السوري.

كما أعرب مدير المنظمة للرئيس الشرع عن أطيب الأماني بمناسبة عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان المبارك”.

وأكد آرياس دعمه لسوريا في المرحلة الانتقالية التي تشمل أموراً منها ما يتصل بالجهود التي يتم بذلها معاً في سبيل إنهاء الصفحة السوداء المتمثلة في برنامج الأسلحة الكيميائية السابق لسوريا بشكل نهائي.

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