بريطانيا تطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا

لندن-سانا

طالب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيمش فولكنر، إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا، مشيراً إلى أن استقرارها يصب في مصلحة المنطقة.

وقال فولكنر في تغريدة على منصة إكس اليوم: “تفيد الأنباء بأن الضربات الإسرائيلية في سوريا تسببت بقتل مدنيين، وتهدد بزعزعة استقرار سوريا أكثر فأكثر، ونطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا، ومعالجة التهديدات الأمنية بالسبل الدبلوماسية”.

وأضاف فولكنر: “إن استقرار سوريا يصب في مصلحة المنطقة كلها.”

‏لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen