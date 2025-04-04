عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي: العمل ‏جارِ ‏على ‏إعداد النظام الداخلي للمجلس

دمشق-سانا ‏

أكد عضو مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد نعيم عرقسوسي أن ‏العمل ‏جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس، والذي ‏سيتضمن ‏حدود صلاحياته.‏

‏ونفى الشيخ عرقسوسي في تصريح لمراسل سانا ما تم نقله على لسانه ‏في ‏إحدى الصحف قبل يومين، مؤكداً أن ما نقل عنه عبر الهاتف حول ‏مهام ‏المجلس الأعلى للإفتاء لا يعبر عن رأي المجلس، وإنما هو ‏رؤية ‏شخصية حول مرجعية شرعية إرشادية، نظراً لكون الفقه الإسلامي ‏هو ‏المصدر الرئيس للتشريع كما نص الإعلان الدستوري، كما لم يصدر ‏عن ‏المجلس الأعلى للإفتاء، بعد، نظامه الداخلي، ولا بيان حدود صلاحياته، ‏ولن ‏يكون ثمة تجاوز لحدود صلاحيات المؤسسات التشريعية.‏

ودعا الشيخ عرقسوسي وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل ‏المعلومات، ‏وفي حال وجود أي لبس في المعلومات مراجعة مصدرها، ‏والابتعاد عن ‏تأويل التصريحات.‏

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