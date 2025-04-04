وقفة شعبية في مدينة مصياف تضامناً مع أهالي شهداء درعا، وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بريطانيا تطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا
2025-04-04
رابطة العالم الإسلامي: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على سوريا انتهاك للقوانين والأعراف الدولية
2025-04-04
منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية
2025-04-04
الكويت تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا
2025-04-04
الخارجية التركية تدعو “إسرائيل” إلى عدم تقويض الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في سوريا
2025-04-03
مجلس التعاون الخليجي: الغارات الإسرائيلية على سوريا تقوّض الأمن الإقليمي والدولي
2025-04-03
الأمم المتحدة تدين التصعيد الإسرائيلي المتكرر في سوريا وتطالب بوقفه
2025-04-03
محليات
وفاة طفل غرقاً في مياه نهر الفرات
2025-04-04
سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
2025-04-04
الوزير الشيباني يرحب بأول قرار لمجلس حقوق الإنسان بعد سقوط النظام البائد
2025-04-04
وزير الأوقاف لـ سانا: تعزيز السلم الأهلي جزء من العمل الدعوي خلال الفترة المقبلة
2025-04-04
الوزيرة قبوات خلال زيارة دار لرعاية المسنين: تقديم أفضل الخدمات للأيتام والمسنين وذوي الإعاقة أولوية
2025-04-04
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على المناطق الساحلية والشرقية
2025-04-04
وقفة احتجاجية في مدينة السويداء تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية
2025-04-04
رياضة
منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يختتم تحضيراته المحلية لبطولة غرب آسيا
2025-04-03
مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
2025-03-30
برشلونة يسجل رباعية في شباك جيرونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني
2025-03-30
منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الباكستاني بهدفين دون رد في تصفيات كأس آسيا
2025-03-25
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يحرز المركز الثالث في بطولة اتحاد غرب آسيا
2025-03-25
إعلان تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم لمباراة باكستان بتصفيات كاس آسيا
2025-03-25
منافسات قوية في ليلة الأبطال الرمضانية للكيك بوكسينغ والمواي تاي
2025-03-25
اقتصاد
وصول باخرة محملة بـ 147 آلية ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية لدعم قطاع النقل واللوجستيات في سوريا
2025-04-02
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
2025-03-25
المديرية العامة للموانئ تبدأ بإصدار الشهادات الطبية والبحرية
2025-03-25
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بريطانيا تطالب إسرائيل باحترام سلامة أراضي سوريا
سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
وقفات احتجاجية في درعا تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية
منظمة التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية
الكويت تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا
مجلس التعاون الخليجي: الغارات الإسرائيلية على سوريا تقوّض الأمن الإقليمي والدولي
رئاسة الجمهورية: قرار رئاسي بإعلان التشكيل الوزاري لحكومة الجمهورية العربية السورية
المقدم عبدالغني: إطلاق سراح أكثر من 200 موقوف بالمرحلة الأولى من الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية
الأمم المتحدة تدين التصعيد الإسرائيلي المتكرر في سوريا وتطالب بوقفه
السعودية تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا وتدعو للوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الانتهاكات
وقفة شعبية في مدينة مصياف تضامناً مع أهالي شهداء درعا، وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
2025-04-04
وقفة شعبية في مدينة مصياف
2025-04-04
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