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الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على المناطق الساحلية ‏والشرقية

2025-04-04

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم، لتصبح حول معداتها أو أدنى بقليل ‏لمثل هذه الفترة من السنة، والجو بين الصحو والغائم جزئياً، بينما يكون الجو ‏ليلاً مائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات ‏من المطر، على المناطق الساحلية والشرقية مساءً، ويتشكل الضباب في ‏أجزاء من المناطق الوسطى والغربية من البلاد.‏

وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم، أن درجات ‏الحرارة ستشهد يوم غد انخفاضاً، وسيكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، ‏مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على المناطق الغربية ‏والساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وستكون الرياح ‏جنوبية غربية في المنطقة الساحلية، وشمالية غربية في باقي المناطق، ويكون ‏البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

فيما تشهد درجات الحرارة يوم الأحد القادم، ارتفاعاً قليلاً لتصبح ‏حول معدلاتها، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، مع بقاء الفرصة مهيأة ‏لهطل زخات من المطر على المناطق الجنوبية الشرقية والبادية، فيما تكون ‏الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة على المنطقة ‏الشرقية والبادية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

‏ درجات الحرارة المتوقعة لأيام الجمعة والسبت والأحد:

 

الجمعةالسبتالاحد
‏  ‏   
دمشق22/821/724/12‏
القنيطرة17/616/820/13‏
درعا23/820/724/12‏
السويداء21/1916/722/12‏
حمص21/1018/1123/15‏
حماه22/920/1124/16‏
الحسكة25/1122/1124/16‏
اللاذقية19/1418/1422/17‏
طرطوس19/1318/1420/17   ‏
حلب21/1020/1022/14         ‏
ادلب21/1020/922/12‏
دير الزور26 /1525/1227/17‏
الرقة25/1024/1025/15‏

 

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