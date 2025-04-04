الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على المناطق الساحلية ‏والشرقية

دمشق-سانا‏

تميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم، لتصبح حول معداتها أو أدنى بقليل ‏لمثل هذه الفترة من السنة، والجو بين الصحو والغائم جزئياً، بينما يكون الجو ‏ليلاً مائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات ‏من المطر، على المناطق الساحلية والشرقية مساءً، ويتشكل الضباب في ‏أجزاء من المناطق الوسطى والغربية من البلاد.‏

وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم، أن درجات ‏الحرارة ستشهد يوم غد انخفاضاً، وسيكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، ‏مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على المناطق الغربية ‏والساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وستكون الرياح ‏جنوبية غربية في المنطقة الساحلية، وشمالية غربية في باقي المناطق، ويكون ‏البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

فيما تشهد درجات الحرارة يوم الأحد القادم، ارتفاعاً قليلاً لتصبح ‏حول معدلاتها، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، مع بقاء الفرصة مهيأة ‏لهطل زخات من المطر على المناطق الجنوبية الشرقية والبادية، فيما تكون ‏الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة على المنطقة ‏الشرقية والبادية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‏

‏ درجات الحرارة المتوقعة لأيام الجمعة والسبت والأحد: