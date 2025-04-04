الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على المناطق الساحلية ‏والشرقية

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للارتفاع اليوم، لتصبح حول معداتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، والجو بين الصحو والغائم جزئياً، بينما يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة على المرتفعات الجبلية مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر، على المناطق الساحلية والشرقية مساءً، ويتشكل الضباب في أجزاء من المناطق الوسطى والغربية من البلاد.
وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم، أن درجات الحرارة ستشهد يوم غد انخفاضاً، وسيكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على المناطق الغربية والساحلية، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وستكون الرياح جنوبية غربية في المنطقة الساحلية، وشمالية غربية في باقي المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
فيما تشهد درجات الحرارة يوم الأحد القادم، ارتفاعاً قليلاً لتصبح حول معدلاتها، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على المناطق الجنوبية الشرقية والبادية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة على المنطقة الشرقية والبادية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام الجمعة والسبت والأحد:
|
|الجمعة
|السبت
|الاحد
|
|دمشق
|22/8
|21/7
|24/12
|القنيطرة
|17/6
|16/8
|20/13
|درعا
|23/8
|20/7
|24/12
|السويداء
|21/19
|16/7
|22/12
|حمص
|21/10
|18/11
|23/15
|حماه
|22/9
|20/11
|24/16
|الحسكة
|25/11
|22/11
|24/16
|اللاذقية
|19/14
|18/14
|22/17
|طرطوس
|19/13
|18/14
|20/17
|حلب
|21/10
|20/10
|22/14
|ادلب
|21/10
|20/9
|22/12
|دير الزور
|26 /15
|25/12
|27/17
|الرقة
|25/10
|24/10
|25/15