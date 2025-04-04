الخدمات الصحية تتصدر نقاشات المؤتمر السنوي الأول للرعاية ‏الصحية الأولية في سوريا‏

دمشق-سانا
نظم اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية “أوسم” اليوم المؤتمر السنوي الأول للرعاية الصحية الأولية في سوريا، وذلك برعاية وزارة الصحة وبالتعاون مع جامعة دمشق.
وركزت محاضرات المؤتمر التي أقيمت على مدرج المشفى الجامعي بدمشق على تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية في سوريا، وكيفية مواءمة خدمات الرعاية الصحية الأولية مع احتياجات السكان وخفض مستويات الوفيات والأمراض، من خلال تطوير البرامج الصحية.
وأوضح مدير صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق في تصريح لـ سانا أن الرعاية الصحية الأولية هي الخط الأول في الخدمات الطبية الأساسية المقدمة، ويجب أن تكون متكاملة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً للرعاية الصحية الأولية، من خلال العمل على تطوير برامجها، والتوسع بعدد المراكز الصحية.
بدوره اعتبر الدكتور منذر يازجي، أحد مؤسسي “أوسم” أن واقع الرعاية الصحية في سوريا يحتاج إلى الكثير من الدعم والتطوير بجهود المعنيين، مشيراً إلى أن أساس أي عمل صحي في العالم، هو كيفية التخفيف عن المرضى من جميع الأعمار أعباء الذهاب الى المشافي.
من جهته شدد مدير إدارة الكوارث الصحية في الاتحاد الدكتور أحمد دبيس على أهمية المؤتمر، لأنه يركز على كيفية النهوض بالقطاع الصحي من خلال تطوير برنامج الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق السورية، فضلاً عن أنه يضم عدداً كبيراً من الأطباء السوريين والمغتربين، من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وبريطانيا.
ولفتت رئيسة الرابطة السورية لطب الأسرة، الدكتورة سمر المؤذن إلى أهمية التركيز على استراتيجيات صحة الأم والطفل في مناطق الأزمات والصراعات، وكيفية رعايتهم لكونهم من أكثر الفئات المتضررة لجهة الوفيات والمعاناة من سوء التغذية، وحوادث الإجهاض للسيدات الحوامل، مشيرة إلى أن الرابطة تعمل على رفع كفاءة أطبائها، من خلال التدريب الطبي المستمر لمواكبة التطورات وتقديم أفضل الخدمات، مؤكدة أن طبيب الأسرة هو خط التواصل الأول مع النظام الصحي.
وأكد استشاري التخدير والإنعاش الدكتور أنس الشاكر، ضرورة تعزيز العلاقة بين الطبيب والمريض وخاصة خلال الظروف الإنسانية الصعبة، وأنه على الطبيب دعم القطاع الصحي في بلده.
اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية “أوسم” منظمة طبية إنسانية مستقلة غير حكومية، تأسست عام 2011 وتعمل على توفير الرعاية الطبية، والمساعدات الإنسانية لكل المصابين والمحتاجين في سوريا.