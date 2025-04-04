الخدمات الصحية تتصدر نقاشات المؤتمر السنوي الأول للرعاية ‏الصحية الأولية في سوريا‏

دمشق-سانا‏

نظم اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية “أوسم” اليوم المؤتمر السنوي ‏الأول للرعاية الصحية الأولية في سوريا، وذلك برعاية وزارة الصحة ‏وبالتعاون مع جامعة دمشق.‏

وركزت محاضرات المؤتمر التي أقيمت على مدرج المشفى الجامعي ‏بدمشق على تطوير نظام الرعاية الصحية الأولية في سوريا، وكيفية مواءمة ‏خدمات الرعاية الصحية الأولية مع احتياجات السكان وخفض مستويات ‏الوفيات والأمراض، من خلال تطوير البرامج الصحية.

‏وأوضح مدير صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق في تصريح لـ سانا أن ‏الرعاية الصحية الأولية هي الخط الأول في الخدمات الطبية الأساسية المقدمة، ‏ويجب أن تكون متكاملة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً ‏للرعاية الصحية الأولية، من خلال العمل على تطوير برامجها، والتوسع بعدد ‏المراكز الصحية.

‏بدوره اعتبر الدكتور منذر يازجي، أحد مؤسسي “أوسم” أن واقع الرعاية ‏الصحية في سوريا يحتاج إلى الكثير من الدعم والتطوير بجهود المعنيين، ‏مشيراً إلى أن أساس أي عمل صحي في العالم، هو كيفية التخفيف عن ‏المرضى من جميع الأعمار أعباء الذهاب الى المشافي.‏

من جهته شدد مدير إدارة الكوارث الصحية في الاتحاد الدكتور أحمد دبيس ‏على أهمية المؤتمر، لأنه يركز على كيفية النهوض بالقطاع الصحي من ‏خلال تطوير برنامج الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق السورية، ‏فضلاً عن أنه يضم عدداً كبيراً من الأطباء السوريين والمغتربين، من ‏الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وبريطانيا.‏

ولفتت رئيسة الرابطة السورية لطب الأسرة، الدكتورة سمر المؤذن إلى ‏أهمية التركيز على استراتيجيات صحة الأم والطفل في مناطق الأزمات ‏والصراعات، وكيفية رعايتهم لكونهم من أكثر الفئات المتضررة لجهة الوفيات ‏والمعاناة من سوء التغذية، وحوادث الإجهاض للسيدات الحوامل، مشيرة إلى ‏أن الرابطة تعمل على رفع كفاءة أطبائها، من خلال التدريب الطبي المستمر ‏لمواكبة التطورات وتقديم أفضل الخدمات، مؤكدة أن طبيب الأسرة هو خط ‏التواصل الأول مع النظام الصحي.

وأكد استشاري التخدير والإنعاش الدكتور أنس الشاكر، ضرورة تعزيز ‏العلاقة بين الطبيب والمريض وخاصة خلال الظروف الإنسانية الصعبة، وأنه ‏على الطبيب دعم القطاع الصحي في بلده.

‏اتحاد منظمات الرعاية والإغاثة الطبية “أوسم” منظمة طبية إنسانية مستقلة ‏غير حكومية، تأسست عام 2011 وتعمل على توفير الرعاية الطبية، ‏والمساعدات الإنسانية لكل المصابين والمحتاجين في سوريا.‏