رابطة العالم الإسلامي: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على سوريا انتهاك للقوانين والأعراف الدولية

مكة المكرمة-سانا

أدانتْ رابطة العالم الإسلامي بشدة الاعتداءات الإسرائيليةَ على الأراضي السورية، مؤكدة أنها انتهاك للقوانين والأعراف الدولية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة نشرته على موقعها الرسمي، ندَّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى بالنَّهج الإسرائيلي الهمجي القائم على انتهاك القوانين والأعراف الدولية، وزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، مطالباً المجتمع الدوليَّ بضرورة اتّخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة.

وأكّد العيسى التضامن الكامل مع سوريا وشعبها تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وسيادة أراضيها ووحدتها.