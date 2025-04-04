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تنظيم ١٧ ضبطاً بحق فعاليات تجارية مخالفة في حمص خلال عطلة عيد الفطر

2025-04-04

حمص-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة حمص خلال عطلة عيد الفطر، ١٧ ضبطاً عدلياً بمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وسوء صناعة الخبز ونقص وزن الربطة، وحيازة عجين فاسد غير صالح للاستهلاك والتصنيع، والتوقف عن العمل دون عذر قانوني.

وأوضح مدير التجارة الداخلية في حمص وائل برغل في تصريح لمراسلة سانا أن دوريات حماية المستهلك استمرت بعملها خلال عطلة العيد، بهدف التأكد من التزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار، والتقيد بالشروط الصحية، وصلاحية المنتجات بالشكل الذي يضمن مصلحة وحقوق المستهلك.

وأشار برغل الى أن المديرية تتلقى الشكاوى على مدار الساعة، من خلال الاتصال على الأرقام: هاتف 031119 – واتساب 0995119119 لتتم معالجتها فوراً.

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