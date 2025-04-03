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تعرض محولتين كهربائيتين تابعتين لوحدة القرداحة للسرقة والتحقيق جار لمعرفة الفاعلين

2025-04-03

اللاذقية-سانا

تعرضت محطتان تابعتان لوحدة القرداحة لسرقة محولاتهما الكهربائية من قبل مجهولين، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى.

واستهدف اللصوص المحولة المركبة على برج محطة بيت زنتوت بقدرة 200 ك.ف.أ، بالإضافة إلى سرقة محولة محطة الخشخاشة بقدرة 650 ك.ف.أ، حيث تم تفكيكهما وسرقة محتوياتهما.

وأسفرت هذه الحادثة عن انقطاع التيار الكهربائي عن  أكثر من 13 قرية، من بينها: الجوبة، قلعة المهالبة، بيت زنتوت، خربة السنديان، القلعة، والخشخاشة، وتعمل الجهات المختصة على التحقيق في الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

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