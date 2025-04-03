الخارجية التركية تدعو “إسرائيل” إلى عدم تقويض الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في سوريا

أنقرة-سانا

دعت وزارة الخارجية التركية ” إسرائيل” إلى عدم تقويض الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في سوريا.

وجاء في بيان صدر اليوم عن الوزارة، ونقلته وكالة أنباء الاناضول: ” إنه يجب التساؤل عن سبب انزعاج إسرائيل من التطورات في سوريا ولبنان، التي تبشر بآمال كبيرة للسلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا، وتحظى بدعم العالم بأسره”.

وأوضح البيان أن “إسرائيل” باتت تشكل التهديد الأكبر لأمن المنطقة، بهجماتها على السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية لدول المنطقة.

ودعت الوزارة في بيانها” إسرائيل ” إلى وقف سياساتها التوسعية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها؛ لإرساء الأمن بالمنطقة، مشيرة إلى أن السياسات الإسرائيلية تساهم في إحداث الفوضى وتعزيز الإرهاب بالمنطقة، وتزعزع الاستقرار الاستراتيجي.

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