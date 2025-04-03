حالة الطقس… أجواء مستقرة والحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق

دمشق-سانا
يكون الطقس صحواً ومستقراً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، بعدها تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، تبدأ اعتباراً من ظهر يوم غد الجمعة، وتستمر حتى الاثنين القادم، تترافق بزخات أمطار رعدية عشوائية تطال أجزاء من البلاد.
ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الغد صحواً مشمساً مستقراً مع انتشار طفيف لبعض السحب المتفرقة خلال ساعات الصباح، واعتباراً من ساعات ظهر الغد تتحضر الفرص لزخات أمطار رعدية تطال أجزاء من الساحل وإدلب وحلب وغرب حماة وحمص، إضافة إلى زخات رعدية تطال أجزاء من الجزيرة خلال ساعات المساء، و تكون الأجواء في بقية المناطق السورية مشمسة مع انتشار لبعض السحب المتفرقة.
وتميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل على الساحل والمناطق الداخلية، وتكون أعلى من معدلاتها شرق البلاد، فيما تكون الرياح متقلبة نشطة نسبياً عند 20 كيلومتراً في الساعة، تترافق بهبات نشطة تتراوح ما بين 30و40 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، ومؤشرات لعودة الأجواء المضطربة اعتباراً من الخميس الـ 10 من نيسان الجاري.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
|المنطقة الجنوبية
|22 /8 درجات
|مرتفعات دمشق الغربية
|15 / 3 درجات
|المنطقة الوسطى
|20 /9 درجات
|المنطقة الساحلية
|20 / 14 درجة
|المنطقة الشمالية الغربية
|20 /9 درجات
|المنطقة الشرقية
|27 /11 درجة
|منطقة الجزيرة
|25 /9 درجات