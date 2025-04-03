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حالة الطقس… أجواء مستقرة والحرارة حول معدلاتها في أغلب المناطق

2025-04-03

دمشق-سانا

يكون الطقس صحواً ومستقراً مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، بعدها تشهد ‏البلاد حالة من عدم الاستقرار، تبدأ اعتباراً من ظهر يوم غد الجمعة، وتستمر ‏حتى الاثنين القادم، تترافق بزخات أمطار رعدية عشوائية تطال أجزاء من ‏البلاد.

ووفق  تحليل الخرائط الجوية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الغد صحواً مشمساً مستقراً مع ‏انتشار طفيف لبعض السحب المتفرقة خلال ساعات الصباح، واعتباراً من ‏ساعات ظهر الغد تتحضر الفرص لزخات أمطار رعدية تطال أجزاء من ‏الساحل وإدلب وحلب وغرب حماة وحمص، إضافة إلى زخات رعدية تطال ‏أجزاء من الجزيرة خلال ساعات المساء، و تكون الأجواء في بقية المناطق ‏السورية مشمسة مع انتشار لبعض السحب المتفرقة.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل على ‏الساحل والمناطق الداخلية، وتكون أعلى من معدلاتها شرق البلاد، فيما تكون ‏الرياح متقلبة نشطة نسبياً عند 20 كيلومتراً في الساعة، تترافق بهبات نشطة ‏تتراوح ما بين 30و40 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ‏ارتفاع الموج.

وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين يطرأ ارتفاع ملحوظ  على  درجات ‏الحرارة، ومؤشرات لعودة الأجواء المضطربة اعتباراً من الخميس الـ 10 من نيسان ‏الجاري.

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:

المنطقة الجنوبية22 /8 ‏درجات
مرتفعات دمشق الغربية15 / 3 درجات
المنطقة الوسطى20 /9‏ درجات
المنطقة الساحلية20 / 14 ‏درجة
المنطقة الشمالية الغربية ‏20 /9 درجات ‏
المنطقة الشرقية27 /11‏ درجة
منطقة الجزيرة25 /9‏ درجات

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