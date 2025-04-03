منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات يختتم تحضيراته المحلية لبطولة غرب آسيا

دمشق-سانا

اختتم منتخب سوريا لكرة السلة للسيدات معسكره التدريبي المحلي الذي أجراه مؤخراً في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، تحضيراً لبطولة غرب آسيا المقررة في الأردن من الـ 14 إلى الـ18 من الشهر الحالي.

وسيتوجه منتخبنا غداً إلى لبنان لإقامة معسكر تدريبي خارجي يتخلله ثلاث مباريات قبل انطلاقة بطولة غرب آسيا في الأردن.

مدرب منتخبنا أيمن سليمان، قال في تصريح لمراسل سانا: بدأنا معسكرنا منذ ١٧ يوماً، وتم استدعاء 22 لاعبة، للمشاركة في المعسكر الذي سيقام في لبنان، والمشاركة في مباريات ودية لزيادة الاحتكاك، والتأكد من الجاهزية الكاملة للمنتخب قبل الانطلاق إلى الأردن لخوض بطولة غرب آسيا أمام إيران والأردن.

وأبدت مساعدة المدرب شيرين شيخ إسماعيل رضاها عن الأداء الفني للاعبات المنتخب، ولا سيما أن اللاعبات لم يتوقفن عن التمارين طيلة الفترة الماضية، للخروج بمستوى مشرف للمنتخب في البطولة.

بدورهن لاعبات منتخبنا أشدن بالدعم المقدم للمنتخب على مستوى التجهيزات والدعم النفسي والفني، وأبدين سعيهن للفوز بالمباراتين القادمتين وتحقيق أفضل النتائج وإسعاد الشعب السوري ورفع علم سوريا عالياً.

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