الأمم المتحدة تدين التصعيد الإسرائيلي المتكرر في سوريا وتطالب بوقفه

نيويورك-سانا

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم، “التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد في سوريا” بما في ذلك الضربات الجوية التي أودت بحياة مدنيين.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن بيدرسون قوله في بيان صحفي، إن “هذه الأعمال تقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تنعم بالسلام الداخلي ومع محيطها في المنطقة، كما تتسبب في زعزعة استقرار سوريا في توقيت حساس”.

ودعا المبعوث الأممي الخاص إسرائيل إلى وقف هذه الهجمات التي قد ترقى إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، وإلى احترام سيادة سوريا والاتفاقيات القائمة، وكذلك وقف الإجراءات أحادية الجانب على الأرض.

وحث المبعوث الخاص جميع الأطراف على تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لمعالجة المخاوف الأمنية ومنع المزيد من التصعيد.

‏لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen