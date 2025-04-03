العراق يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ويعدّها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

بغداد-سانا

أدانت وزارة الخارجية العراقية غارات الاحتلال الإسرائيلي وتوغل قواته في الأراضي السورية، مؤكدة وقوف العراق إلى جانب الشعب السوري.

وقالت الخارجية العراقية في بيان اليوم: “نعرب عن إدانة جمهورية العراق الشديدة للغارات التي شنها الكيان الإسرائيلي واستهدفت عدة مناطق في سوريا، بما في ذلك الهجوم على مطار حماة، كما ندين التوغل المتكرِر لقوات الاحتلال في الأراضي السورية”.

وبينت الوزارة أن هذه الاعتداءات التي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيِين أبرياء، “تؤكد النهج التوسعي العدواني الذي تتبناه حكومةُ الاحتلال، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللسيادة الوطنية للدول”.

وأكد البيان وقوف جمهورية العراق “إلى جانبِ الشعب السوري الشقيق”، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، وحماية المدنيِّين، واحترام حقوق الشعوب في العيش بأمن وسلام”.

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