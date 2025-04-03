إصابة 5 أشخاص جراء حوادث سير بمناطق متفرقة ‏

محافظات-سانا
أصيب 5 أشخاص بجروح جراء 3 حوادث سير منفصلة، وقعت يوم أمس الأربعاء في مناطق متفرقة.
وأوضح الدفاع المدني في قناته على تلغرام أن 3 شبان أصيبوا بجروح طفيفة في حادث وقع على طريق جسر الحرجلة في منطقة الكسوة بريف دمشق، بينما أصيب سائق نتيجة تصادم سيارتين على طريق دوار جمعية المهندسين في مدينة حلب، مشيراً إلى أن فرقه أسعفت المصابين، وقدمت المساعدة اللازمة لهم، وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين.
ولفت الدفاع المدني إلى وقوع حادث آخر في منطقة البانوراما في مدينة دمشق، جراء تصادم حافلة وسيارة خاصة، دون وقوع إصابات.
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