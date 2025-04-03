إصابة 5 أشخاص جراء حوادث سير بمناطق متفرقة ‏

محافظات-سانا

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أصيب 5 أشخاص بجروح جراء 3 حوادث سير منفصلة، وقعت يوم أمس ‏الأربعاء في مناطق متفرقة. ‏

وأوضح الدفاع المدني في قناته على تلغرام أن 3 شبان أصيبوا بجروح طفيفة في حادث وقع على طريق جسر الحرجلة في منطقة الكسوة ‏بريف دمشق، بينما أصيب سائق نتيجة تصادم سيارتين على طريق دوار ‏جمعية المهندسين في مدينة حلب، مشيراً إلى أن فرقه أسعفت المصابين، وقدمت المساعدة اللازمة لهم، ‏وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين.‏

ولفت الدفاع المدني إلى وقوع حادث آخر في منطقة البانوراما في مدينة دمشق، جراء ‏تصادم حافلة وسيارة خاصة، دون وقوع إصابات. ‏

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