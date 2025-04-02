وصول باخرة محملة بـ 147 آلية ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية لدعم قطاع النقل ‏واللوجستيات في سوريا

دمشق-سانا‏

وصلت باخرة محمّلة بـ147 آلية ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية؛ لدعم قطاع النقل ‏واللوجستيات في سوريا. ‏

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في بيان على قناتها عبر التلغرام ‏اليوم؛ أن هذه الشحنة الضخمة تتضمّن آليات ثقيلة متنوعة (رؤوس شاحنات ‏ومركبات تبريد وصهاريج نقل وبرادات وآليات تركس)، في خطوة تهدف ‏إلى تعزيز أسطول النقل الثقيل والبنية اللوجستية.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الشحنة المذكورة تسهم في دعم حركة الاستيراد ‏والتصدير وزيادة كفاءة سلاسل التوريد، مبينة أن مرفأ اللاذقية يعد محورياً ‏في تنشيط الاقتصاد وتسهيل تدفق البضائع.‏

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