وصول باخرة محملة بـ 147 آلية ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية لدعم قطاع النقل ‏واللوجستيات في سوريا

دمشق-سانا
وصلت باخرة محمّلة بـ147 آلية ثقيلة إلى مرفأ اللاذقية؛ لدعم قطاع النقل واللوجستيات في سوريا.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في بيان على قناتها عبر التلغرام اليوم؛ أن هذه الشحنة الضخمة تتضمّن آليات ثقيلة متنوعة (رؤوس شاحنات ومركبات تبريد وصهاريج نقل وبرادات وآليات تركس)، في خطوة تهدف إلى تعزيز أسطول النقل الثقيل والبنية اللوجستية.
وأشارت الهيئة إلى أن الشحنة المذكورة تسهم في دعم حركة الاستيراد والتصدير وزيادة كفاءة سلاسل التوريد، مبينة أن مرفأ اللاذقية يعد محورياً في تنشيط الاقتصاد وتسهيل تدفق البضائع.
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