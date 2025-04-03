رئيس وزراء لبنان يهنئ الرئيس الشرع بالعيد ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية

دمشق-سانا

تلقى السيد الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر، متمنياً لسوريا وشعبها مزيداً من الاستقرار والازدهار.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أكد سلام أهمية التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى دمشق، على رأس وفد لبناني، بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.

كما قدم سلام التهنئة للرئيس الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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