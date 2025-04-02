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حالة الطقس: الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على بعض ‏المناطق ‏

2025-04-02

دمشق-سانا

 ‏تبقى درجات الحرارة ‏حول معدلاتها السنوية أو أدنى بقليل، وتكون أجواء ‏البلاد غداً غائمة جزئياً، مع فرصة لهطول أمطار على الساحل وأجزاء من ‏إدلب وحلب وغرب حماة.‏

ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري؛ يكون طقس الليلة غائماً جزئياً يتحوّل إلى ‏غائم ماطر على فترات في الساحل، مع فرص لزخات سريعة على غرب إدلب ‏وحلب، وتكون فرص الصقيع والضباب معدومة على كل المناطق السورية.‏

وتكون الرياح نشطة نسبياً عند 25 كيلومتراً في الساعة، مع هبات نشطة إلى ‏قوية تتراوح ما بين 45 و55 كيلومتراً في الساعة، تبلغ ذروة نشاطها في ريف ‏حمص الغربي لتصل عند 65 كيلومتراً في الساعة.‏

وتؤدي الرياح النشطة والقوية لإثارة الأتربة والغبار على أجزاء من ريف ‏دمشق الشرقي، وأجزاء من الحسكة والرقة ودير الزور، لتتحول الأجواء إلى ‏سديمية مغبرة قليلاً.‏

‏ درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس:‏

المنطقة الجنوبية:21 /9‏
مرتفعات دمشق الغربية:15 / 5‏
المنطقة الوسطى:19 /11 ‏
المنطقة الساحلية:19 / 16 ‏
المنطقه الشمالية الغربية:18/10 ‏
المنطقة الشرقية:25 /12‏
منطقة الجزيرة:22 /10 ‏

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