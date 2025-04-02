حالة الطقس: الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطولات مطرية على بعض ‏المناطق ‏

دمشق-سانا
تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية أو أدنى بقليل، وتكون أجواء البلاد غداً غائمة جزئياً، مع فرصة لهطول أمطار على الساحل وأجزاء من إدلب وحلب وغرب حماة.
ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري؛ يكون طقس الليلة غائماً جزئياً يتحوّل إلى غائم ماطر على فترات في الساحل، مع فرص لزخات سريعة على غرب إدلب وحلب، وتكون فرص الصقيع والضباب معدومة على كل المناطق السورية.
وتكون الرياح نشطة نسبياً عند 25 كيلومتراً في الساعة، مع هبات نشطة إلى قوية تتراوح ما بين 45 و55 كيلومتراً في الساعة، تبلغ ذروة نشاطها في ريف حمص الغربي لتصل عند 65 كيلومتراً في الساعة.
وتؤدي الرياح النشطة والقوية لإثارة الأتربة والغبار على أجزاء من ريف دمشق الشرقي، وأجزاء من الحسكة والرقة ودير الزور، لتتحول الأجواء إلى سديمية مغبرة قليلاً.
درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس:
|المنطقة الجنوبية:
|21 /9
|مرتفعات دمشق الغربية:
|15 / 5
|المنطقة الوسطى:
|19 /11
|المنطقة الساحلية:
|19 / 16
|المنطقه الشمالية الغربية:
|18/10
|المنطقة الشرقية:
|25 /12
|منطقة الجزيرة:
|22 /10