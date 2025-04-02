استمرار العمل في مخابز اللاذقية خلال عطلة العيد لتأمين مادة الخبز للمواطنين

اللاذقية-سانا

تواصل المخابز في اللاذقية عملها بالطاقة القصوى خلال عطلة العيد، لتلبية احتياجات المواطنين من مادة الخبز.

كاميرا سانا رصدت واقع العمل في مخبز بسنادا الآلي، حيث أكد مدير المخبز محمود شبيب أن مستلزمات الإنتاج متوافرة بكميات كافية، ما يضمن استمرار الإنتاج، وتوفير رغيف الخبز بشكل منتظم دون أي نقص.

من جهته، أوضح غسان طه، رئيس وردية في المخبز، أن العملية الإنتاجية تسير وفق المعايير المطلوبة من حيث الوزن والجودة، مع تغطية احتياجات المنطقة بالكامل وتحقيق رضا المواطنين، مشدداً على التزام العمال والإداريين والفنيين بالدوام بشكل كامل، دون أي انقطاع أو غياب، لضمان استمرارية الإنتاج على مدار 24 ساعة متواصلة.

وفي الفرن الآلي بحي المشروع السابع، أكد المواطن علاء محمد أن إنتاج نوعية الخبز المنتج يلبي حاجة السكان من أهالي المنطقة رغم بعض الازدحام على الدور، فيما أشار المواطن مسعود حمادي إلى أن الازدحام على الدور في الفرن ناجم عن توسطه لمنطقة سكنية واسعة، فضلا عن نوعية الخبز الجيدة.

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