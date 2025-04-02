أوكرانيا ترحب بتشكيل الحكومة السّورية الجديدة

كييف-سانا

رحّبت أوكرانيا بتشكيل الحكومة الجديدة في سوريا، معتبرةً هذه الخطوة بمنزلة تطور مهم ضمن المسار الوطني الشامل للبلاد.

وقالت وزارة خارجية أوكرانيا في بيان نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية: “تُعدُ هذه الخطوة مرحلة مهمة أخرى في إطار المسار الوطني الشامل الذي انطلق بعقد مؤتمر الحوار الوطني وإقرار الإعلان الدستوري”، لافتةً إلى أن بناء مؤسسات دولة قوية تستند إلى الشمولية سيؤدي إلى تنفيذ الإصلاحات التي يتطلع إليها الشعب السوري، ويحول دون أي تدخل خارجي أو محاولات لزعزعة استقرار البلاد.

وجدّدت الوزارة دعم أوكرانيا لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية، مؤكدةً استعداد كييف لتطوير التعاون مع دمشق، ومواصلة دعم الشعب السوري في مسيرته نحو الاستقرار والتنمية.

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