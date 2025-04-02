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أول عيد بعد التحرير.. ساحات الألعاب في ريف دمشق تعيد رسم أجواء البهجة والفرح

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قبل أيام على حلول أول عيد بعد التحرير.. إدلب تنسج فرحتها بأسواق تضج بالفرح والحياة

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