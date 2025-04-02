انقطاع عام للكهرباء في سوريا نتيجة عطل فني والورشات تعمل على إصلاحه وإعادة التيار تدريجياً ‏بأسرع ‏وقت

دمشق-سانا
انقطع التيار الكهربائي مساء اليوم في أنحاء سوريا، نتيجة عطل فني في المنظومة الكهربائية، وتعمل الورشات الفنية على إصلاحه وإعادة التيار تدريجياً بأسرع وقت.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي لـ سانا: أنه يتم التركيز على إعادة الإقلاع في عدة محطات توليد، وسيتم ربط أولى مجموعات التوليد بعد إعادة إقلاعها بين نصف إلى ساعة إذا سارت الأمور دون وجود أي أعطال كبيرة.
وأشار المهندس أبو دي أن الورشات الفنية تعمل للتأكد من سلامة خطوط النقل ومحطات التحويل، لتكون جاهزة لنقل الطاقة المولدة، ليعود التيار الكهربائي إلى وضع ما قبل الانقطاع بشكل تدريجي.
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