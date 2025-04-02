انقطاع عام للكهرباء في سوريا نتيجة عطل فني والورشات تعمل على إصلاحه وإعادة التيار تدريجياً ‏بأسرع ‏وقت

دمشق-سانا

انقطع التيار الكهربائي مساء اليوم في أنحاء سوريا، نتيجة عطل فني في ‏المنظومة ‏الكهربائية، وتعمل الورشات الفنية على إصلاحه وإعادة التيار تدريجياً ‏بأسرع ‏وقت.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي لـ ‏سانا: أنه يتم التركيز على إعادة الإقلاع في عدة محطات توليد، وسيتم ربط أولى ‏مجموعات التوليد بعد إعادة إقلاعها بين نصف إلى ساعة إذا سارت الأمور ‏دون وجود أي أعطال كبيرة.

وأشار المهندس أبو دي أن الورشات الفنية تعمل للتأكد من سلامة خطوط ‏النقل ومحطات التحويل، لتكون جاهزة لنقل الطاقة المولدة، ليعود التيار ‏الكهربائي إلى وضع ما قبل الانقطاع بشكل تدريجي.

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