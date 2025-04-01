إخماد عدد من الحرائق في مناطق الدريكيش وبانياس بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أخمدت فرق الإطفاء اليوم، سبعة حرائق اندلعت بمناطق زراعية في الدريكيش وبانياس بريف المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة طرطوس، المهندس علاء إبراهيم لمراسلة سانا أن عناصر إطفاء شعبة حراج الدريكيش، بالتعاون مع المجلس والمجتمع المحلي، تمكنوا من إطفاء ستة حرائق زراعية، لافتاً إلى أنه تم اخماد أيضاً حريق آخر في قرية بارمايا ضمن قطاع شعبة حراج بانياس، بالتعاون مع مركز إطفاء القدموس والمجتمع الأهلي.

وأشار رئيس دائرة الحراج إلى أن شدة الرياح ساهمت في تمدد النيران، قبل أن يتم التمكن من السيطرة عليها واخمادها، داعياً المزارعين إلى تجنب إشعال النيران في أراضيهم الزراعية خلال هذه الفترة، وذلك نظراً للرياح الشرقية القوية والجافة، وضرورة الإبلاغ الفوري عند رؤية أي دخان أو حرائق في الأراضي الزراعية والغابات عبر الاتصال على الرقم 188.

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