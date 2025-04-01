أهالي دمشق يعبرون عن ارتياحهم هذا العيد مقارنة بالسنوات الماضية

الثلاثاء / 1 / 04 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-04-01
سوريا تعرب عن تقديرها للدعم الدولي للحكومة الجديدة
2025-04-01
الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
إيطاليا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
إسبانيا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية
2025-03-31
بولندا ترحّب بتشكيل الحكومة السوريّة الجديدة
2025-03-31
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
محليات
جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالسويداء تتسلم حافلة لنقل المرضى إلى مستشفيات دمشق
2025-04-01
استئناف عمل المخابز بحمص في ثاني أيام عيد الفطر
2025-04-01
فعالية ترفيهية للأطفال الأيتام في اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق وريفها
2025-04-01
خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الشرع والسوداني… سوريا والعراق يؤكدان عمق العلاقات الثنائية وأهمية التعاون المشترك
2025-04-01
زراعة السويداء تدعو المزارعين إلى المكافحة الميكانيكية لحشرة جعل الأزهار الزغبي
2025-04-01
انقطاع التيار الكهربائي عن محافظتي درعا والسويداء
2025-04-01
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطلق حملة توعوية حول مخاطر التلوث بالمتفجرات في سوريا
2025-03-31
رياضة
مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
2025-03-30
برشلونة يسجل رباعية في شباك جيرونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني
2025-03-30
منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الباكستاني بهدفين دون رد في تصفيات كأس آسيا
2025-03-25
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يحرز المركز الثالث في بطولة اتحاد غرب آسيا
2025-03-25
إعلان تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم لمباراة باكستان بتصفيات كاس آسيا
2025-03-25
منافسات قوية في ليلة الأبطال الرمضانية للكيك بوكسينغ والمواي تاي
2025-03-25
فريق المخرم الفوقاني ينال لقب بطولة النصر الأولى بكرة القدم
2025-03-24
اقتصاد
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
2025-03-25
المديرية العامة للموانئ تبدأ بإصدار الشهادات الطبية والبحرية
2025-03-25
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
2025-03-24
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سوريا تعرب عن تقديرها للدعم الدولي للحكومة الجديدة
استئناف عمل المخابز بحمص في ثاني أيام عيد الفطر
خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الشرع والسوداني… سوريا والعراق يؤكدان عمق العلاقات الثنائية وأهمية التعاون المشترك
السوريون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في الجوامع والساحات احتفالاً بأول عيد بعد التحرير
المغتربون السوريون يحتفلون بعيد الفطر مع أهاليهم بعد سنوات من البُعد
إسبانيا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك
أهالي دمشق يعبرون عن ارتياحهم هذا العيد مقارنة بالسنوات الماضية
2025-04-01
دمشق
2025-04-01
Hassan Nasr
سابق
مشفى السويداء الوطني مستمر بتقديم خدماته الإسعافية والعلاجية للأهالي خلال عطلة عيد الفطر المبارك
التالي
أفران دمشق تواصل عملها لتقديم الخبز للأهالي خلال عطلة عيد الفطر المبارك وعلى مدار الساعة
انظر ايضاً
كيف أحيا أهالي دمشق ليلة الـ 27 من رمضان في الجامع الأموي الكبير بدمشق؟
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved