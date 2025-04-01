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أهالي دمشق يعبرون عن ارتياحهم هذا العيد مقارنة بالسنوات الماضية

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كيف أحيا أهالي دمشق ليلة الـ 27 من رمضان في الجامع الأموي الكبير بدمشق؟

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