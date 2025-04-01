زراعة السويداء تدعو المزارعين إلى المكافحة الميكانيكية لحشرة جعل الأزهار الزغبي

السويداء-سانا

دعت مديرية الزراعة في السويداء المزارعين إلى المكافحة الميكانيكية “لحشرة جعل الأزهار الزغبي”، تفادياً لتأثير الإصابة بها على عقد إزهار الأشجار المثمرة، وحدوث نقص في إنتاجها.

وقال مدير الزراعة في السويداء المهندس مالك الحلبي في تصريح لمراسل سانا : “إنه نظراً لانتشار هذه الحشرة ننصح المزارعين بالمكافحة الميكانيكية لها، عبر استخدام الصحون المائية البيضاء أو الزرقاء، ونشرها في البستان في مرحلة بداية الإزهار بمعدل صحن لكل أربع شجرات، أو زيادتها في حال كثافة الحشرة، وجمعها وإتلافها تباعاً، إضافة إلى الإبقاء على الأعشاب المزهرة على أطراف البساتين، كونها جاذبة لهذه الحشرة، ما يخفف تأثيرها على الأشجار.

وأوضح الحلبي أن هذه الحشرة، تتغذى على قواعد مبايض الأزهار والبتلات، وينتج عن الإصابة بها عدم عقد الإزهار والتسبب بنقص الإنتاج.

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