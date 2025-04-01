انقطاع التيار الكهربائي عن محافظتي درعا والسويداء

درعا-السويداء-سانا

تعرض خط التوتر العالي 230 كيلو فولط، الذي يربط بين محطتي دير علي والشيخ مسكين ويغذي محافظتي درعا والسويداء لمحاولة السرقة، ما أدى إلى خروجه من الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن المحافظتين.

وبين مصدر في شركة كهرباء درعا لمراسل سانا، أن العمل يتم حالياً على تأمين تغذية احتياطية بخط توتر 66 كيلو فولط للأحمال المهمة في محافظة درعا.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك، أن التعديات والسرقات المتكررة أدت إلى خروج المسار الأول من الخدمة بشكل كامل، والاعتماد الحالي حصرياً على الخط الاحتياطي الوحيد لتأمين التغذية الكهربائية، وأي عطل أو اعتداء على هذا الخط سيؤدي إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي.

وكان مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة ‏السويداء المهندس معروف البربور أفاد بانقطاع التيار الكهربائي في المحافظة بعد منتصف الليلة الماضية نتيجة عطل في خط التوتر 230 الواصل بين محطتي دير علي والشيخ مسكين، لافتاً إلى أن ورشات التوتر العالي تحركت ‏منذ ساعات الصباح لتحديد مكان العطل للقيام بالإصلاحات، وإعادة التيار ‏الكهربائي للمحافظة.

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