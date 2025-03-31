اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطلق حملة توعوية حول مخاطر التلوث ‏بالمتفجرات في سوريا

دمشق-سانا‏

تطلق اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي ‏السوري غداً، حملة توعوية حول مخاطر التلوث بالمتفجرات في سوريا، ‏وتستمر حتى الثاني عشر من شهر نيسان القادم. ‏

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق ‏الأوسط في سوريا سُهَير زقوت، في تصريح لـ سانا اليوم، أن الحملة تهدف إلى ‏تسليط الضوء على المخاطر الجسيمة التي تشكلها الألغام الأرضية والذخائر ‏غير المنفجرة والعبوات الناسفة على العائدين والنازحين والعاملين في المجال ‏الإنساني، مع إبراز الجهود المبذولة للحد من هذه المخاطر.‏

وتتضمن الحملة حسب زقوت، محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ‏ورسائل إذاعية، وبودكاست، وبيانًا لرئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب ‏الأحمر في سوريا، بينما ستنظم فرق اللجنة الدولية للصليب ‏الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري على الأرض، جلسات توعية للفئات الأكثر ‏عرضة لهذه المخاطر، بمن في ذلك العائدون والنازحون.‏

ووفق زقوت، فقد ترك أكثر من عقد من النزاعات والأزمات سوريا ملوثة ‏بشكل خطير بمخلفات الحرب المتفجرة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا لملايين ‏الأشخاص، ويعد الأطفال من الفئات الأكثر ضعفًا.

وبينت زقوت، أنه بين عامي 2019 و2024، تم الإبلاغ عن أكثر من ‌‏5600 ضحية مدنية بسبب حوادث الذخائر المتفجرة، وفي عام 2024 وحده، ‏سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 388 حادثًا، ما أسفر عن أكثر من 900 ‏ضحية، يشكل الأطفال ثلثهم.‏

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