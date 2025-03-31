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الأمن العام يشن حملة أمنية في مدينة نجها بعد تعرض إحدى دورياته لهجوم من قبل فلول النظام البائد

2025-03-31

ريف دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أنه أثناء قيام إحدى الدوريات بجولتها المعتادة لحفظ الأمن والاستقرار في مدينة نجها بمنطقة السيدة زينب، تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر تتبع لفلول النظام البائد، ما استدعى الرد الفوري على مصادر النيران وأسفر الاشتباك عن مقتل عنصرين من المهاجمين وإصابة آخرين.

وقال مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحان: على إثر ذلك، تم تعزيز الدورية بقوة أمنية إضافية، حيث جرى تطويق المنطقة وبدء عمليات التمشيط، كما تم العثور على أسلحة وذخائر تركها بقية المهاجمون قبل فرارهم.

 

 

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