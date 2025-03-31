حالة الطقس: الحرارة إلى انخفاض وحالة عدم استقرار مع ساعات ظهر الغد‏

دمشق-سانا ‏

تميل درجات الحرارة للانخفاض غداً الثلاثاء مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية ‏بنحو 1 إلى 4 درجات، وتشهد البلاد نشاطاً في حركة الرياح الشرقية، وتكون ‏الأجواء مغبرّةً، مع احتمال تشكل عواصف غبارية على المنطقة الشرقية والجزيرة، ‏وتبدأ حالة عدم استقرار مع ساعات ظهر الغد، وهطولات مطرية غزيرة منتظرة على ‏جبال الساحل والمناطق الداخلية خلال ساعات مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء القادمين.‏

ووفق تحليل النماذج العددية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في ‏مؤسسة الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة غائماً جزئياً مستقراً على عموم ‏المناطق السورية، مائلاً للبرودة نسبياً خلال ساعات الليل، مع حركة رياح شرقية ‏نشطة إلى قوية، وخاصة على الساحل مع هبات تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة ‏بريف طرطوس.‏

وتكون الأجواء خلال ساعات صباح الغد غائمةً جزئياً، مع حركة رياح نشطة تترافق ‏بهبات قوية على المناطق الداخلية، تتحول الهبات إلى عاصفة على الساحل تلامس ‏حاجز 75 كيلومتراً في الساعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار لتتحول الأجواء إلى ‏سديمية مغبرّة على دير الزور والرقة وأجزاء من الحسكة، ومغبرّة قليلاً على المناطق ‏الداخلية.‏

ومع ساعات ظهر وعصر غد، تبدأ الهطولات المطرية على الساحل وأجزاء ‏من الداخل السوري، وتمتد الهطولات نحو الجزيرة مع ساعات المساء بفعل حالة من ‏عدم الاستقرار، وتكون الأمطار مع ساعات مساء غد وحتى فجر الأربعاء متوسطةً ‏إلى غزيرة، تترافق بالعواصف الرعدية على عموم المناطق الساحلية والداخلية، ‏وتوقعات بتشكل السيول بفعل الهطولات الغزيرة على أجزاء من البلاد، وخاصة على ‏جبال الساحل وبعض مناطق إدلب وحلب وحماة وغرب حمص.‏

وتكون الرياح غداً شرقيةً نشطةً عند 30 كيلومتراً في الساعة مع هبات نشطة إلى ‏قوية، تتراوح ما بين 45 و55 كيلومتراً في الساعة تبلغ ذروتها في الساحل، وتلامس ‏الهبات حاجز 75 كيلومتراً في الساعة، والبحر عالي ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء:‏