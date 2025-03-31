حالة الطقس: الحرارة إلى انخفاض وحالة عدم استقرار مع ساعات ظهر الغد‏

دمشق-سانا
تميل درجات الحرارة للانخفاض غداً الثلاثاء مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 1 إلى 4 درجات، وتشهد البلاد نشاطاً في حركة الرياح الشرقية، وتكون الأجواء مغبرّةً، مع احتمال تشكل عواصف غبارية على المنطقة الشرقية والجزيرة، وتبدأ حالة عدم استقرار مع ساعات ظهر الغد، وهطولات مطرية غزيرة منتظرة على جبال الساحل والمناطق الداخلية خلال ساعات مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء القادمين.
ووفق تحليل النماذج العددية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في مؤسسة الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة غائماً جزئياً مستقراً على عموم المناطق السورية، مائلاً للبرودة نسبياً خلال ساعات الليل، مع حركة رياح شرقية نشطة إلى قوية، وخاصة على الساحل مع هبات تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة بريف طرطوس.
وتكون الأجواء خلال ساعات صباح الغد غائمةً جزئياً، مع حركة رياح نشطة تترافق بهبات قوية على المناطق الداخلية، تتحول الهبات إلى عاصفة على الساحل تلامس حاجز 75 كيلومتراً في الساعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار لتتحول الأجواء إلى سديمية مغبرّة على دير الزور والرقة وأجزاء من الحسكة، ومغبرّة قليلاً على المناطق الداخلية.
ومع ساعات ظهر وعصر غد، تبدأ الهطولات المطرية على الساحل وأجزاء من الداخل السوري، وتمتد الهطولات نحو الجزيرة مع ساعات المساء بفعل حالة من عدم الاستقرار، وتكون الأمطار مع ساعات مساء غد وحتى فجر الأربعاء متوسطةً إلى غزيرة، تترافق بالعواصف الرعدية على عموم المناطق الساحلية والداخلية، وتوقعات بتشكل السيول بفعل الهطولات الغزيرة على أجزاء من البلاد، وخاصة على جبال الساحل وبعض مناطق إدلب وحلب وحماة وغرب حمص.
وتكون الرياح غداً شرقيةً نشطةً عند 30 كيلومتراً في الساعة مع هبات نشطة إلى قوية، تتراوح ما بين 45 و55 كيلومتراً في الساعة تبلغ ذروتها في الساحل، وتلامس الهبات حاجز 75 كيلومتراً في الساعة، والبحر عالي ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء:
|المنطقة الجنوبية:
|21 / 14
|مرتفعات دمشق الغربية:
|15/ 8
|المنطقة الوسطى:
|22 /12
|المنطقة الساحلية:
|24 / 20
|المنطقة الشمالية الغربية:
|21 /11
|المنطقة الشرقية:
|27 /12
|منطقة الجزيرة:
|24 / 10