أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيطاليا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
إسبانيا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية
2025-03-31
بولندا ترحّب بتشكيل الحكومة السوريّة الجديدة
2025-03-31
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس الشرع بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
2025-03-31
محليات
الأمن العام يشن حملة أمنية في مدينة نجها بعد تعرض إحدى دورياته لهجوم من قبل فلول النظام البائد
2025-03-31
حالة الطقس: الحرارة إلى انخفاض وحالة عدم استقرار مع ساعات ظهر الغد
2025-03-31
أجواء مميزة يسودها الفرح بأول عيد فطر في حمص بعد التحرير
2025-03-31
الدفاع المدني السوري: جهوزية تامة وعزيمة لا تلين في كل الظروف
2025-03-31
إدارة منطقة قطنا تستقبل وفوداً من جميع الطوائف لتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك
2025-03-31
السوريون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في الجوامع والساحات احتفالاً بأول عيد بعد التحرير
2025-03-31
المغتربون السوريون يحتفلون بعيد الفطر مع أهاليهم بعد سنوات من البُعد
2025-03-31
رياضة
مانشستر سيتي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي
2025-03-30
برشلونة يسجل رباعية في شباك جيرونا ويعزز صدارته للدوري الإسباني
2025-03-30
منتخبنا الوطني يتغلب على نظيره الباكستاني بهدفين دون رد في تصفيات كأس آسيا
2025-03-25
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يحرز المركز الثالث في بطولة اتحاد غرب آسيا
2025-03-25
إعلان تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم لمباراة باكستان بتصفيات كاس آسيا
2025-03-25
منافسات قوية في ليلة الأبطال الرمضانية للكيك بوكسينغ والمواي تاي
2025-03-25
فريق المخرم الفوقاني ينال لقب بطولة النصر الأولى بكرة القدم
2025-03-24
اقتصاد
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تمدد مهلة التسجيل لطلبات ترخيص شركات التخليص الجمركي والترانزيت والوكالات البحرية
2025-03-27
مدير زراعة ريف دمشق: انحباس الأمطار أسهم في انخفاض نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية
2025-03-27
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
2025-03-27
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 36.8 بالمئة خلال عام
2025-03-26
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
2025-03-25
المديرية العامة للموانئ تبدأ بإصدار الشهادات الطبية والبحرية
2025-03-25
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
2025-03-24
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
السوريون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في الجوامع والساحات احتفالاً بأول عيد بعد التحرير
المغتربون السوريون يحتفلون بعيد الفطر مع أهاليهم بعد سنوات من البُعد
إسبانيا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يهنئ الرئيس الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة السورية الجديدة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الفطر المبارك
بريطانيا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
الكويت ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك
أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية
2025-03-31
أجواء عيد الفطر المبارك في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية
2025-03-31
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