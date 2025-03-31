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استمرار تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية بمشفى حماة الوطني خلال فترة عيد الفطر المبارك

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أهالي حماة يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الأعلى الكبير وسط المدينة

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