إسبانيا ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية

مدريد-سانا

رحبت الحكومة الإسبانية بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها على موقعها الرسمي: “ترحب إسبانيا بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، والتي من شأنها أن تمثل خطوة إلى الأمام نحو الوصول إلى سوريا سلمية وشاملة تضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها”.

وتعهدت الحكومة الإسبانية أيضاً بمواصلة دعمها للشعب السوري ومواصلة التنسيق “مع الشركاء الأوروبيين ودول المنطقة، للمساهمة في استقرار سوريا والسلام في الشرق الأوسط”.

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